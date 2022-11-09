هيئة التراث تشارك في مبادرة “أرض النخيل” بمنطقة القصيم

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المناطق_واس

شاركت هيئة التراث في مبادرة “أرض النخيل” التي أطلقتها إمارة منطقة القصيم في مركز الملك خالد الحضاري بمدنية بريدة.

وتمثلت مشاركة الهيئة في جناحين للحرف اليدوية قدمت من خلالها عددًا من العروض في الحرف السعودية والصناعات اليدوية والتقليدية، والتي شملت: صناعة الخوص والحبال والسبح بنواة التمر والسدو والخشب والكرب؛ لإبراز المهن والحرف اليدوية التي يزاولها أهالي المنطقة والمرتبطة بالنخيل.

وحظي زوار الفعالية خلال المهرجان الذي استمر حتى الثالث من نوفمبر، بمجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تروج لموروث المملكة الثقافي، وتدعم شعارها الذي يرتكز على النخلة كعنصر من عناصر التراث الأصيل؛ لإحداث تغيير إيجابي وإبراز قيمة النخلة التاريخية والمادية، وتشجيع الابتكار وبراءات الاختراع في مجال التمور، عبر خلق بيئة جاذبة للبرامج والمبادرات في قطاع النخيل.

وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها ومساعيها الرامية لتمكين الحرفيين والحرفيات السعوديين، وتعزيز حضورهم في المحافل المحلية والعالمية؛ لإحياء بعض الحرف المندثرة والاهتمام بها ودعم استمرارها والمحافظة عليها، وتطويرها لتمثل مصدر دخل وعامل جذب للعاملين بها، والذي سيُسهم في بث الحيوية في مجال الحرف ورفع مستوى جاذبيتها للمجتمع.

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Source almnatiq

