عاجل: غياب ساديو ماني عن كأس العالم 2022

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أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن السنغالي ساديو مانو، نجم بايرن ميونخ، سيغيب عن المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.
وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، يعاني ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة.
غياب ساديو ماني عن كأس العالم
وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يغيب ماني عدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر.
ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة المقبل.
وتعرض للإصابة الثلاثاء، خلال مواجهة فيردر بريمن ضمن الدوري الألماني، قبل 11 يوما فقط من انطلاق كأس العالم قطر 2022.
سبب إصابة ماني
وسقط السنغالي أرضا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة، دون أي تدخل في
مشتركة، ليتم تغييره على الفور بناء على طلبه.
#فيديو |— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) November 9, 2022
وزير الاتصالات : تصنيف #المملكة في الأمن السيبراني قفز للمرتبة الثانية عالميًاhttps://t.co/SP7Ld172WU#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022 pic.twitter.com/2P7F83Yhbu
يذكر أن السنغال من المقرر أن تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة هولندا في 21 من نوفمبر الجاري، ثم تلتقي بقطر في يوم 25، وتختتم دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في 29 من الشهر ذاته.
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Source almnatiq
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