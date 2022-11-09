أخضر السلة يواجه الهند في ثالث مبارياته بالمرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم

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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا الخميس، نظيره الهندي عند الساعة 7 مساء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة في ثالث مبارياته بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ويبحث الأخضر من خلال هذا اللقاء عن تحقيق أول فوز له في الجولة الثانية من التصفيات وإبقاء حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد خسارته اللقاء الأول امام نيوزلندا واللقاء الثاني امام الفلبين.

وأكمل المنتخب السعودي استعداده لتصفيات بإقامة معسكر في جدة خاض خلالها مباراتين ودية امام البحرين والإمارات بقيادة مدربة الجديد الهولندي يوهان غوياكرز الذي يسعى إلى تحقيق أول انتصار له في أولى مبارياته بالتصفيات مع الاخضر. ويمتلك عناصر قادرة على إبقاء حظوظ الأخضر في التأهل وتحقيق انجاز تاريخي لكرة السلة السعودية.

وفوز الأخضر على الهند يمنحه دافع قوي للفوز في اللقاء الثاني أمام نظيره الفلبيني يوم الأحد القادم على نفس الصالة.

وأكد مدرب المدرب المنتخب السعودي لكرة السلة يوهان غوياكرز، أن المنتخب السعودي لديه فرصة في التأهل لنهائيات كأس العالم رغم انها ضئيلة، وسنعمل على التمسك بهذه الفرصة من أجل التأهل، وفي حالة عدم التأهل مهم جدا تحقيق الفوز في المباريات المتبقية.

وأوضح: “مهم جدا معرفة قدرات ومستويات اللاعبين جيدا، ومهم جدا التعرف على احتياجات اللاعبين لتطوير من قدراتهم الفنية والبدنية، ومهم جدا معرفة اللاعبين ماذا يحتاجون للمستقبل”، مؤكدا أنه يعمل على تطبيق طرق وأساليب جديدة في الدفاع والهجوم.

وأرجع المدرب يوهان غوياكرز استبعاد مرزوق المولد إلى طريقة اللعب الحالية للمنتخب التي لا تتناسب مع الأسلوب الذي يرغب في تطبيقه في المباريات القادمة، وحول كذلك استبعاد اللاعب ناصر أبو جلاس كونه ليس في حالة لياقية وبدنية جيدة للمشاركة، وفي حالة جاهزيته بدنيًا سيتم إستدعائه للمشاركة في النافذة التالية.



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Source akhbaar24

