شكرا لقرائتكم الناصر: الطاقة وصناعاتها هدف للهجمات السيبرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد أمين الناصر؛ رئيس شركة أرامكو أن هناك صناعات قليلة تلعب دوراً ملحوظاً في كل مناحي الحياة اليومية لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن صناعة الطاقة لطالما كانت هدفاً للهجمات السيبرانية.

وتطرق الناصر، خلال جلسة بعنوان “حماية البيئة التحتية للطاقة من الهجمات السيبرانية” ضمن فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض، إلى المخاطر السيبرانية في هذا المجال.

وقال أمين الناصر “إن الهجمات السيبرانية تتضاعف بشكل ملحوظ تجاه تدمير البنية التحتية للطاقة”.

ودعا رئيس شركة أرامكو، إلى أهمية توفير معايير دولية عالية للحد من الهجمات السيبرانية في القطاعات كافة.

وأشار أمين الناصر إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني شريكٌ مؤسّس لتشكيل نظام أمني عالمي.