شكرا لقرائتكم خبر عن قرار كارثي يضرب أهلي جدة.. الراقي إلى الدرجة "الثانية" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، قريب للغاية من التهبيط إلى دوري الدرجة الثانية بفرمان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، في واحدة من أخطر القضايا التي تحيط إدارة الراقي خلال الفترة الجارية.

يشارك الراقي خلال الفترة الجارية في دوري الدرجة الثانية، بعد التخبط الكارثي الذي حل على الفريق في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط لا غير.

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يحتل الأهلي المركز الخامس من جدول ترتيب دوري يلو السعودي، حاملًا في رصيده 15 نقطة بعد 4 انتصارات، 3 تعالات، وهزيمة واحدة.

"تهبيط" النادي الأهلي إلى الدرجة الثانية.. الحقيقة كاملة

أكد الإعلامي الرياضي ماجد المنيع، صدور قرار رسمي من "فيفا"، بتهبيط الأهلي، إلى الدرجة الثانية، أو خصم نقاط منه على الأقل، في حال عدم يسدد مستحقات نجمه السابق كارلوس إدواردو.

تفاصيل أزمة إدوارد والأهلي

وشدد المنيع في تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يمتلك تاريخ في القضايا الدولية "سيء للغاية"، وفي حال لم يسدد مستحقات إدواردو، سيتم اتخاذ قرارات أكبر من حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات.

وأوضح الإعلامي الرياضي، إلى أن مستحقات النجم البرازيلي المتأخرة، والتي تبلغ 2 مليون ريال سعودي، يجب على إدارة الراقي سدادها خلال 45 يومًا فقط، وإلا يتدخل الفيفا بقرارات صارمة ضد النادي السعودي.