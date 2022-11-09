شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء جناح الاتحاد للانتظام في معسكر بلاده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن تقرير صحفي سعودي، استدعاء جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، للانتظام في معسكر بلاده خلال الفترة الجارية" التي تسبق مباريات كأس العالم قطر 2022".

استدعاء هيلدر كوستا للانتظام في معسكر بلاده

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية "السعودية، فإن الأنجولي هيلدر كوستا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، استُدعي للانتظام في معسكر قصير يجريه منتخب بلاده خلال “أيام فيفا”، قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

الاتحاد ينجح في الظفر بخدمات كوستا وسط سباق سعودي شرس

وفي سياق متصل يلعب كوستا في صفوف الاتحاد معارًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لمدة موسم منذ الانتقالات الصيفية الماضية "صيف 2022"، وسط اهتمام كبير من الهلال والنصر.

وحرصت إدارة العميد على ضمه بُناء على طلب رسميا من البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لقلعة العميد.

أرقام كوستا مع اتحاد جدة 2022/2023

وشارك صاحب الـ 28 عامًا مع الاتحاد منذ مطلع الموسم الكروي الجديد 2022/2023 في 5 مباريات فقط لا غير، ولم ينجح في التسجيل أو المساهمة بأيه أهداف.