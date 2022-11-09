شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غريب من النصر بعد حرمانه من الدعم المادي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحرك نادي النصر السعودي بشكل عاجل عقب حرمانه من الدعم المادي للربع الأول من الموسم الرياضي، وفقًا للائحة التي أصدرتها إدارة الحوكمة في وزارة الرياضة.

وكانت وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي، أعلنت سابقًا نتائج الحوكمة للربع الأول من الموسم الجاري 2022-2023، والتي أظهرت فشل مفاجئ للنصر والاتحاد والأهلي في تحقيق كافة المعايير المتفق عليها.

أول تحرك من النصر بعد الحرمان من الدعم المادي

أكدت صحيفة "الرياض" أن إدارة النصر أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة الحوكمة في وزارة الرياضة، رغبة في عقد اجتماع عاجل لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء الحرمان من الدعم المادي للربع الأول من الموسم الرياضي.

النصر يرفض التعليق إعلاميًا لهذا السبب

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر رفضت التعليق إعلاميا بشأن ذلك القرار حتى معرفة الأسباب الحقيقية وراء حرمانهم من الدعم.

ويؤكد العالمي، أن الإدارة قامت خلال الفترة الماضية بعمل جهد ضخم للغاية ملف الحوكمة، إلا أن وجوده في التصنيف الثاني بدرجة 6.96 من أجل الدرجة المعتمدة 7، أثار الدهشة لدى العيد من إداري الفريق، وتختاج لتوضيح من جانب إدارة الحوكمة في الوزارة.

تعرف على موقف النصر في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، حاملًا في رصيده 19 نقطة، بعد 6 انتصارات وتعادل ومثله خسارة.