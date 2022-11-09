شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق المونديال.. طلب مفاجئ من إدارة المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قدمت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، طلب رسمي خاص بالودية المقبلة للأخضر أمام بنما، والتي من المقرر أن تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

وتتزين الدوحة القطرية باستضافة بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

واوقعت قرعة المونديال، الأخضر السعودي، في المجموعة الثالثة،.بجانب كلًا من منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

طلب رسمي من إدارة منتخب السعودية قبل مواجهة بنما الودية

أكدت صحيفة "الرياضية"، عن طلب إدارة منتخب السعودية رسمي بـ تغيير ملعب مباراة بنما، من مدينة زايد الرياضية، إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ووفقًا لما أشارت إليه الصحيفة فإن هذا الطلب يأتي بسبب التشابه الكبير لـ سعة وشكل ملعب آل نهيان، مع الاستادات التي تستضيف مباريات الأخضر، في بطولة كأس العالم، في الدوحة القطرية.

تعرف على موعد زيارة السعودية وبنما الودية

ومن المقرر أن يقع المنتخب السعودي في مواجهة متوازنة أمام بنما ضمن استعدادات الاخضر لمونديال قطر 2022، مساء الغد الخميس الموافق 10 من نوفمبر، عبر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبو زيد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب السعودية، ستُغادر الإمارات العربية المتحدة، غدًا الخميس، بعد نهاية مباراة بنما الودية "مباشرة" ليستكمل لاعبو الفريق تحضيراتهم للمونديال.