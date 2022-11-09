شكرا لقرائتكم خبر عن في صفقة تبادلية تاريخية.. نجم الهلال إلى الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية مفاجأة نارية، بعدما أشارت إلي اقتراب نجم نادي الهلال السعودي إلى صفوف نظيره اتحاد جدة في صفقة تبادلية تاريخية تجمع بين الطرفين.

علاقة قوية تجمع الاتحاد والهلال

وجاء ذلك في ظل العلاقات القوية بين الهلال والاتحاد، والتي وصلت إلى أفضل مراحلها، خاصة بعدما أكد رئيس قلعة العميد أنمار الحائلي، أن نظيره في الزعيم فهد بن نافل، هو صديقه الوحيد في الوسط الرياضي السعودي.

صفقة تبادلية تاريخية بين الاتحاد والهلال

وكشف الإعلامي الرياضي علي هبة، عن مفاجأة هزت الشارع الرياضي السعودي بعدما أكد دخول علي البليهي في مفاوضات رسمية مع أكثر من نادٍ، يأتي على رأسهم الاتحاد.

وأشار هبة أيضًا في تصريحات عبر مساحة "24 الرياضية"، إلى وجود مفاوضات رسمية بين الإدارة الهلالية، وقلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ من أجل تجديد العقد، ولكن لا تزال شروط الطرفين تعطل حسم. مستقبل اللاعب مع الزعيم.

وأعلن علي هبة، على أن الهلال، دخل في تفاوض مع الاتحاد، على صفقة تبادلية بين الناديين، في حال لم يتراجع اللاعب عن شروطه، وتمسك بها بشدة.

قضية كنو تقود الهلال إلى الحرمان من التعاقدات

الجدير بالذكر أن الهلال محروم من التعاقدات حتى صيف 2023، بقرار من غرفة فض المنازعات، ضمن العقوبة الموقعة على النادي السعودي بخلاف قضيته مع النصر في أزمة "محمد كنو".

موقف الهلال والاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

في سياق متصل يحتل العميد، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023، حاملًت في رصيده 18 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الذي يرتكز في المركز الرابع.