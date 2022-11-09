شكرا لقرائتكم انطلاق منتدى مسك العالمي في نسخته الأضخم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت في العاصمة الرياض صباح اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى مسك العالمي، في نسخته السادسة التي تعد الأضخم، لمواكبتها احتفالية ذكرى مرور عشرة أعوام على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”.

وقال حساب مؤسسة مسك في “تويتر”: “أجيال العالم تجتمع في النسخة الأضخم! ينطلق الآن منتدى مسك العالمي بجلساته الحوارية ومساحاته التفاعلية وخبراته العالمية في رحلة محورية حضورية وافتراضية عنوانها “جيل التغيير” وهدفها توثيق صلة الأجيال”.

جيل التغيير

ويشارك في المنتدى، الذي يقام على مدار يومين، ما يزيد على 120 متحدثاً يجتمعون لمناقشة المحور الرئيس للنسخة السادسة من المنتدى “جيل التغيير” وإثراء موضوعات تمكين الشباب لمعالجة تحديات المستقبل.

وتواكب المنتدى أنشطة رئيسة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الشباب، حيث يتضمن المنتدى ثماني مساحات تفاعلية متنوعة توثق صلة الأجيال وتصنع الأثر الفعال، وهذه المساحات هي: مسرح مسك، ومجلس مسك، ومعمل المهارات، وملتقى القادة، وركن التطوير المهني، ومقهى الرواد، ومعرض مسك 10، وقرية الاستدامة.

35 جلسة حوارية

وتقام على مسرح مسك أكثر من 35 جلسة حوارية يشارك فيها قادة ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى مسك العالمي إتاحة التسجيل لحضور المنتدى افتراضيا، الذي يتضمن بثا مباشرا، بعد انتهاء مرحلة التسجيل الحضوري، علما بأن طلبات التسجيل الحضوري والافتراضي بلغت أكثر من 40 ألف طلب في نسخة هذا العام.

الجدير بالذكر أن منتدى مسك العالمي يعد أحد أكبر المنتديات الشبابية التعليمية التثقيفية على مستوى العالم، ويستقطب نخبة عالمية ملهمة من القادة والمبدعين والمفكرين الشباب، وتنطلق النسخة السادسة منه كأضخم نسخة في العاصمة الرياض.

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” شكلت خلال العقد الماضي منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات.