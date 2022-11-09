شكرا لقرائتكم فتاة تروي قصة معرفتها أنها مجهولة الأبوين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روت المواطنة نسرين عبدالعزيز قصة معرفتها بأنها من “مجهولي الأبوين” ، عندما كانت طالبة بالصف الرابع ، وكيف تقبلت الأمر .

وأوضحت نسرين خلال استضافتها بقناة “الرسالة”، أول مرة علمت بأنني من مجهولي الأبوين، كنت بالصف الرابع، في هذا اليوم كان لدينا مدرسة عندما تأتي حصة الانتظار تجلس وتتحدث معنا، فكانت تسأل كل طالب أنت من وين وشو جنسيتك وهكذا .

وأضافت “عندما وصل الدور لعندي وسألتني المعلمة ما هي جنسيتك، فأخبرتها أنا ” هوساوية” مثل من أعيش معهم، فقامت إحدى الفتيات وقالت ” لا الناس الذين تعيش معهم مو أهلها ” .

واستطردت نسرين والحزن يملأ صوتها بقولها “في هذه اللحظة شعرت بالصدمة وتجمدت من الحصة الرابعة حتى الحصة السابعة”.

وتابعت “عقب انتهاء الدوام هرولت إلى البيت، وصرخت ” أُمي أمي يقولون في المدرسة أنكم مو أهلي “، فكانت الصدمة الكبرى من ردة فعلها، حيث أجابتني قائلة ” احمدي ربك أننا أخذناك مو تركناك للكلاب تأكلك “.