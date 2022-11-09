شكرا لقرائتكم الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ستقام صلاة الجنازة على والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً في وقت سابق قال فيه “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

“متابعات الخليج 365”، تتقدم بخالص العزاء للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في وفاة والدته، سائلة المولى أن يتغمدها بواسع رحمته.