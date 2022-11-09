زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة ساحل إيطاليا

︎ . المناطق_متابعات ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، بالقرب من ساحل بلدة ريميني الإيطالية. وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي, أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 64 كيلومترًا شرق بلدة ريميني. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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