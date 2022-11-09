“الصحة ” تُطلق المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية

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أطلقت وزارة الصحة ممثلةً بمستشفى الصحة الافتراضي، ومركز تمكين الابتكار المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية، بحضور ممثلين من مركز القلب في المجلس الصحي السعودي، وجمعية قسطرة القلب، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مقر المستشفى في الرياض.

وتهدف المنصة إلى توظيف التقنيات الحديثة في مجال الابتكار للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لهم، وفقاً للمعايير العالمية المتبعة.

وأوضحت الوزارة أنه يُشرف على المنصة نخبة من الأطباء المختصين في تخصصات دقيقة في أمراض القلب، بحيث يجتمعون لمناقشة الحالات التي تستدعي استبدال الصمام الأورطي،التي تُعرض عليهم من الجهات الصحية المرتبطة بها، إضافةً إلى كونها تتيح إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال أمراض اعتلال القلب من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار جهود وزارة الصحة في دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدد من التخصصات الدقيقة والنادرة مع تسهيل إجراءات الوصول إليها، وكذلك دعم بناء القدرات المعرفية؛ بما ينسجم مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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Source almnatiq

