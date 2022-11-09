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للجنسين.. وظائف شاغرة بأمانة الأحساء| الشروط ورابط التقديم

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تعلن أمانة الأحساء للجنسين  عن عدة وظائف شاغرة من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغـــل الوظيفة المعلنة والمشمولة بســـلم الموظفين (بنظام التعاقد) في بلدية يبرين.

وظائف شاغرة بأمانة الأحساء

وكشفت أمانة الأحساء عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم للوظيفة الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

  • – ​مراقب انشاءات.

المرتبة:

– الخامسة.

مقر العمل:

– ​مراقب انشاءات.

ملاحظة:

– جميع الطلبا​ت تقدم الكترونياً من خلال منصة (جدارات), يرجى عدم المراجعة حتى يطلب منك ذلك​.

التفاصيل:

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا 

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Source almnatiq


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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