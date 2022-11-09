للجنسين.. وظائف شاغرة بأمانة الأحساء| الشروط ورابط التقديم

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تعلن أمانة الأحساء للجنسين عن عدة وظائف شاغرة من المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغـــل الوظيفة المعلنة والمشمولة بســـلم الموظفين (بنظام التعاقد) في بلدية يبرين.

وظائف شاغرة بأمانة الأحساء

وكشفت أمانة الأحساء عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم للوظيفة الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

– ​مراقب انشاءات.

المرتبة:

– الخامسة.

مقر العمل:

– ​مراقب انشاءات.

ملاحظة:

– جميع الطلبا​ت تقدم الكترونياً من خلال منصة (جدارات), يرجى عدم المراجعة حتى يطلب منك ذلك​.

التفاصيل: تدعو #أمانة_الأحساء الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل #الوظيفة المعلنة (بنظام التعاقد) في #بلدية_يبرين وعلى الراغبين التقديم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف #جدارات خلال الفترة 19-25 ربيع الثاني 1444هـhttps://t.co/cfhveLcCjm@saudimomrah pic.twitter.com/pgHjVSbv5z — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) November 9, 2022 تدعو #أمانة_الأحساء الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل #الوظيفة المعلنة (بنظام التعاقد) في #بلدية_يبرين وعلى الراغبين التقديم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف #جدارات خلال الفترة 19-25 ربيع الثاني 1444هـhttps://t.co/cfhveLcCjm@saudimomrah pic.twitter.com/pgHjVSbv5z — أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) November 9, 2022

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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Source almnatiq

