وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية ..إليك رابط التقديم

︎ . المناطق_متابعات أعلنت شركة الحفر العربية، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي:

مشرف تسليم ميداني المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلةخبرة 10-15 سنة في عمليات الحفر ونقل الحفارات المهام الوظيفية: عملية نقل منصة الحفر من طرف إلى طرف مع مشرف منصة الحفردعم علاقة العميل القائمة على الميدان ،تقديم المشورة لطاقم الحفارة الأول بشأن أفضل ممارسات الحفر وتحريك منصة الحفر. رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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