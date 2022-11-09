عام / أمانة نجران تنفذ 3284 جولة للإصحاح البيئي خلال شهر أكتوبر

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نجران 15 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 09 نوفمبر 2022 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي، 3284 جولة للإصحاح البيئي؛ لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام أنه جرى خلال الجولات معالجة عدة منازل بالرش، ومعالجة مستنقعات تشكل بؤر لتجمع الحشرات الضارة بالمبيدات الحشرية، والتعامل مع 443 بلاغاً؛ لتعزيز الصحة العامة، مؤكداً أن عمليات المسح الحشري، تأتي ضمن خطط الأمانة المجدولة لمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض من خلال برامج وقائية مستمرة.

//انتهى//

09:55ت م

0021 نجران 15 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 09 نوفمبر 2022 م واسنفذت أمانة منطقة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي، 3284 جولة للإصحاح البيئي؛ لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام أنه جرى خلال الجولات معالجة عدة منازل بالرش، ومعالجة مستنقعات تشكل بؤر لتجمع الحشرات الضارة بالمبيدات الحشرية، والتعامل مع 443 بلاغاً؛ لتعزيز الصحة العامة، مؤكداً أن عمليات المسح الحشري، تأتي ضمن خطط الأمانة المجدولة لمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض من خلال برامج وقائية مستمرة.//انتهى//09:55ت م0021 www.spa.gov.sa/2399485 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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