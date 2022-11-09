نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يفتتح أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

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المناطق_الرياض

افتتح أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، في الرياض، وذلك نيابة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد أمير المنطقة أن قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورا متسارعا في مواجهة التحديات، وأن المملكة حريصة على دعم قطاع الأمن السيبراني وفق أهداف رؤية 2030، مضيفا أن قيادة المملكة تسعى إلى تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

وينطلق المنتدى بمشاركة 120 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وستستمر فعالياته المنتدى حتى يوم غد (الخميس)، تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”، وسيعقد خلاله أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول مجموعة من الموضوعات التي تناقش آفاق التغيير في المشهد السيبراني، والاقتصادات السيبرانية، والتطور الجيوسيبراني، ومستقبل العمل السيبراني، والأمن السيبراني للجميع.

كما سيتطرق المنتدى إلى أهمية التعاون الدولي وبحث الحلول العملية لسد الفجوة السيبرانية عالمياً، واستكشاف مستقبل الأمن السيبراني، وضمان تحقيق الأمن السيبراني لجميع المجتمعات.

وسيشارك في المنتدي نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من أنحاء العالم.

يذكر أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يمثل منصة تفاعلية عالمية لكافة المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني، كما يساهم في نقل المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني وبناء أسس التعاون بين الدول والمنظمات ليصبح قطاع الأمن السيبراني عنصراً ممكِّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي أنحاء العالم.

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Source almnatiq

