شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي للمقبولين بهذه الفترة 1444هـ.

الرتب المتاحة:

– جندي.

– جندي أول.

– عريف.

– وكيل رقيب.

– رقيب.

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القطاعات هي:

– القوات المسلحة السعودية.

– القوات البرية الملكية السعودية.

– القوات الجوية الملكية السعودية.

– القوات البحرية الملكية السعودية.

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

– الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

– قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

رابط الاستعلام

وأشارت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة إلى أنه يمكن الاستعلام عن حالة ظهور الطلب من خلال الرابط التالي: هنا