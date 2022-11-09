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وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد

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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

والدة الأمير متعب بن عبدالله في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي للمقبولين بهذه الفترة 1444هـ.

الرتب المتاحة:

– جندي.
– جندي أول.
– عريف.
– وكيل رقيب.
– رقيب.

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القطاعات هي:

– القوات المسلحة .
– القوات البرية الملكية السعودية.
– القوات الجوية الملكية السعودية.

– القوات البحرية الملكية السعودية.
– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
– الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
– قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

رابط الاستعلام

وأشارت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة إلى أنه يمكن الاستعلام عن حالة ظهور الطلب من خلال الرابط التالي: هنا

 

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