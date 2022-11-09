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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي للمقبولين بهذه الفترة 1444هـ.
الرتب المتاحة:
– جندي.
– جندي أول.
– عريف.
– وكيل رقيب.
– رقيب.
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القطاعات هي:
– القوات المسلحة السعودية.
– القوات البرية الملكية السعودية.
– القوات الجوية الملكية السعودية.
– القوات البحرية الملكية السعودية.
– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
– الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
– قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.
رابط الاستعلام
وأشارت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة إلى أنه يمكن الاستعلام عن حالة ظهور الطلب من خلال الرابط التالي: هنا