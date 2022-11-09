شكرا لقرائتكم تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن التطبيق السعودي الفائق “تويو”، عن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” المتخصصة في مجال حلول الدفع المالية في المملكة العربية السعودية، في خطوة ستنقل تجربة السداد في التطبيق إلى مستويات غير مسبوقة، سواء للعملاء أو الممثلين أو الشركاء التجاريين.

ويشكّل التعاون مع “جيديا”، حلقة جديدة في مسلسل نجاح “تويو”، حيث شهد التطبيق تطوراً ملحوظاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ مثّل عقد الشراكات مع مؤسسات مرموقة في القطاعات المالية ذات الصلة، واحداً من أهم أسباب قدرة التطبيق على تلبية رغبات المستخدمين والشركاء وتقديم تجربة عملاء لا مثيل لها داخل المملكة.

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وتعد شركة “جيديا” أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من حيث الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى كونها أول شركة تقوم بتطوير خدمة نقاط البيع غير التلامسية (POS)، المدعومة بتطبيق على الأجهزة الذكية، كما كانت أول كيان غير مصرفي في المملكة والمنطقة، يحصل على ترخيص من البنك المركزي السعودي يمنحها صلاحية تقديم الخدمات المالية في المملكة بشكل مباشر، للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، تواصل الشركة رحلتها لتحقيق رؤيتها لجعل أنظمة المدفوعات والتجارة الإلكترونية متاحة للجميع وبأسعار معقولة، من خلال توفير الأدوات اللازمة لدعم بيئة الأعمال. وتعالج “جيديا” أكثر من خمسة ملايين معاملة يوميًا، كما تستحوذ على نحو 75% من سوق نقاط البيع في السعودية.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، قال زياد العجلان، الرئيس التنفيذي التجاري لتطبيق “تويو”، إن “جيديا” ستشكل قيمة مضافة مهمة لمنظومة “تويو”، وذلك من خلال مساهمتها في توفير بنية أساسية للدفع الرقمي، وتقديم حلول سداد متقدمة لعملاء التطبيق. العجلان أضاف قائلاً: “قرار الشراكة مع “جيديا” يمثل علامة فارقة في رحلتنا المشتركة التي بدأت للتو. من خلال الجمع بين مواهبنا وحلولنا وشغفنا في حل المشكلات من خلال الابتكار، سيصبح عميل، وممثل، ومتاجر “تويو” أول المستفيدين”.

من جهته، أعرب لوران داير، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجيات والنمو في شركة “جيديا”، عن تفاؤله بالفرص المستقبلية المهمة التي تطرحها الشراكة مع “تويو”. وأضاف قائلاً: “تعد “تويو” منصة رائدة في المملكة العربية السعودية، ونتطلع في “جيديا” إلى أن تساهم تقنياتنا الأفضل في فئتها، في استمرار “تويو” في الصدارة. في وقتنا هذا، يتمتع المستخدمون بالتميز والذكاء التكنولوجي، وعندما يتعلق الأمر بالمطالب ذات الصيغة الرقمية، لا يوجد شيء لا يمكننا تقديمه معاً”.