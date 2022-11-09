الأرصاد : أمطار رعدية على جازان

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المناطق_جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الروية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ،، والريث ، والعارضة، ، العيدابي ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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Source almnatiq

