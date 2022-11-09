أدبي الطائف ينظم الأمسية العشرون ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022

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المناطق_الطائف

نظم النادي الثقافي الأدبي بالطائف مساء الأمسية العشرون ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 وذلك بمقر النادي بالفيصلية وقد شارك في الأمسية كل من : الدكتور سامي جريدي المنصوري، و ماجد الثبيتي، و نجوى العمري .

وافتتحت المحاورة سارة العمري، الأمسية بالتعريف بالضيوف المشاركين في الأمسية ثم بدأت بمحاورة الضيوف بإثارة بعض التساؤلات حول النقد والسرد، فيما خصصت الجزء الأخير من الأمسية لقراءات سردية من إبداعات الضيوف، قرأت بعدها الروائية نجوى العمري عدة مقاطع إبداعية سردية من كتاباتها الروائية، ثم ألقى الشاعر ماجد الثبيتي العديد من النصوص الإبداعية والشعرية، فيما قرأ الدكتور سامي جريدي نصوصا إبداعية متميزة من القصة القصيرة ثم فتحت مديرة الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور.

وفي الختام كرم رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد، الضيوف ومديرة الأمسية.

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Source almnatiq

