أكثر من 3 ملايين مُصلَّ ومُصليَّه أدو صلاتهم بالروضة الشريفة خلال الثلاثة أشهر الماضية

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المناطق_المدينة المنورة

بلغ عدد المصلين من الرجال في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي ( 1.149.364 ).

وبينت إحصائية صادرة عن وكالة المسجد النبوي، أُبرزت فيها مختلف مجهودات الوكالة في تقديم خدماتها للمصلين والزوار، عن تمكن (2.273.033 ) زائرة من الصلاة كذلك بالروضة الشريفة، فيما بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيّه رضوان الله عليهما خلال الفترة ذاتها ( 4.125.257 ).

وأوضحت الإحصائية أن عدد المستفيدين من خدمة التنقل داخل ساحات المسجد النبوي من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بلغ أكثر من 280 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد وجبات إفطار الصائمين داخل أروقة المسجد النبوي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي أكثر من 825 ألف وجبة، كما أشارت الإحصائية إلى أنه تمت المحافظة على درجة حرارة مصليات المسجد النبوي ما بين 21 – 24 درجة مئوية.

كما استفاد من خدمات التوجيه والإرشاد أكثر من 760 ألف مستفيد من خلال التواجد الميداني ومواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من خدمات الترجمة بعدة لغات مليون و مئتي ألف مستفيد من خلال المواقع الإلكترونية والقنوات والتواصل الميداني بعشر لغات مختلفة، إلى جانب استفادة أكثر من ثلاثين ألف مستفيد من تطبيق “الحرمين”، وتطبيق “زائرون”، التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

كذلك تجاوزت مشاهدات المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أكثر من 19 مليونا و700 ألف مشاهدة، فيما بلغ عدد الاستفسارات الواردة للوكالة أكثر من 60 ألف استفسار من خلال المكالمات الواردة عبر الرقم الموحد (1966) وعبر مواقع خدمات المستفيدين والمستفيدات، كما استقبل معرض عمارة المسجد النبوي و معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي أكثر من 6 آلاف زائر خلال الفترة ذاتها، بالإضافة لتوزيع أكثر من 850 ألف من الكتيبات والنشرات والكتب الرقمية والأقراص المدمجة على المصلين والزوار، فيما أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المجال للمتطوعين والمتطوعات للمشاركة في خدمة زوار المسجد النبوي، حيث تم تمكين أكثر من 5 آلاف متطوع ومتطوعة من خدمة زوار المسجد النبوي.

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Source almnatiq

