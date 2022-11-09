“المياه الوطنية” توضح شروط قبول رقم صك طلب توصيل المياه

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أجابت شركة المياه الوطنية، عن استفسار بشأن الشروط الواجب توافرها لقبول رقم الصك المقدم عند طلب توصيل المياه.
وأفادت الشركة، بأن هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لقبول رقم الصك المقدم، وعلى رأسها أن يكون مسجلاً على رقم هوية المستفيد.
وأضافت أن شروط القبول تتضمّن أيضاً، أن يكون الصك إلكترونياً، وأن يتم التحقق من حالة الصك (فعال) من موقع “ناجز ” الإلكتروني.
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Source akhbaar24
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