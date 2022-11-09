بنحو 4 مليارات دولار.. إيلون ماسك يبيع ملايين الأسهم الخاصة بشركة “تسلا”

︎

.



أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن المالك الجديد لشركة “تويتر” الملياردير إيلون ماسك باع ملايين الأسهم الخاصة بشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، مقابل 3.95 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع من استحواذ ماسك على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، حيث أظهرت الوثائق أنه باع 19.5 مليون سهم من أسهم “تسلا” نظير ذلك المبلغ.

ويقول الخبراء، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية،إن إعادة إحياء صفقة شراء تويتر بعد التراجع عنها تسببت في إغراق شركة تسلا في الديون، الأمر الذي دفع ماسك لبيع بعض أسهمها في البورصة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

