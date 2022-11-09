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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق ستكون كالتالي: (34 درجة في مكة المكرمة والدمام، و32 درجة في المدينة المنورة وجدة، و33 درجة في الرياض، و23 درجة في أبها).
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم.. أمطار رعدية في عدة مناطق بينها مكة والمدينة وضباب على الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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