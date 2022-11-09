مستجدات الغزو الروسي.. عودة الكهرباء إلى خيرسون وكوريا الشمالية تنفي إجراء أي صفقات سـلاح مع روسيا

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أكّدت السلطات التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، أمس (الثلاثاء)، عودة التيار الكهربائي إلى المدينة بشكل كامل، في حين نفت كوريا الشمالية إجراء أي صفقات سـلاح مع روسيا.

الكهرباء تعود إلى خيرسون

أعلنت سلطات منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا والمعيّنة من الكرملين، أن التيار الكهربائي عاد بالكامل إلى كبرى مدنها، بعدما حمّلت كييف مسؤولية هجمات عطّلت إمدادات الطاقة والمياه.

كما أفادت بأن عودة التيار تمت رغم التخريب والدمار الذي تسببت به عناصر أوكرانية، مشيراً إلى أنه تم توقيف 9 أشخاص منتمين لمجموعة استخباراتية وبحوزتهم متفـجرات وقـنابل وذخيرة.

كوريا الشمالية: لم ولن نزود روسيا بالأسلحـة

أكّدت سلطات كوريا الشمالية أنها لم تجر أي صفقات سـلاح مع روسيا ولا تخطط لذلك، وذلك رداً على اتهامات أمريكية لها بتزويد موسكو بقذائف مدفعية لاستخدامها في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، لفت الأسبوع الماضي، إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرًا بعدد كبير من قذائف المدفعية، من خلال تمريرها عبر دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كييف تستعد لتوسيع اتفاق الحبوب وتنفي تعرضها لضغوط لتليين موقفها مع المحادثات الروسية

قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، إن بلاده تريد توسيع نطاق اتفاق البحر الأسود الخاص بتصدير الحبوب، ليشمل مزيداً من الموانئ والبضائع، وتأمل في صدور قرار الأسبوع المقبل بتمديد الاتفاق عاماً على الأقل.

فيما نفت كييف تعرضها لضغوط غربية للدخول في مفاوضات مع موسكو، وجددت تمسكها بعدم إجراء أي محادثات، إلا إذا انسحبت روسيا من كل الأراضي التي تحتلها.

زيلينسكي: وضع سياسات للمناخ مستحيل دون سلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الغزو الروسي صرف انتباه حكومات العالم عن جهودها لمكافحة تغير المناخ، مؤكداً استحالة وضع سياسات فعالة للمناخ من دون السلام.

كما أكّد زيلينسكي في مداخلة مصورة خلال مؤتمر المناخ في مصر (كوب 27)، أن الأرض لا يمكنها تحمل طلقة نارية واحدة، متهماً روسيا بأنها صرفت العالم عن “تحركات جماعية” ضرورية لمكافحة الاحترار.



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Source akhbaar24

