بنحو 29 مليون دولار.. بيع ماسة وردية نادرة على شكل كمثرى في مزاد علني

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أعلنت دار “كريستيز” للمزادات، بيع ألماسة وردية نادرة على شكل كمثرى تزن 18.18 قيراط في مزاد علني بجينيف، وذلك مقابل 28.4 مليون فرنك سويسري (28.8 مليون دولار).
وأوضحت الدار أن الألماسة التي أطلق عليها اسم “فورتشن بينك” بيعت لمجموعة من هواة جمع القطع الأثرية في آسيا، وهي تتوسط فصين من الألماس الأبيض مثبتين جميعاً بخاتم ذهبي.
ولفتت إلى أن الألماسة عُرضت في عدة مدن قبل وصولها جينيف، منها “نيويورك، وشانغهاي، وسنغافورة”، حيث استمر المزاد 4 دقائق فقط وشارك به 3 مزايدين عبر الهاتف.
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Source akhbaar24
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