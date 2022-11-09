مسؤول: مقـتل 4 وإصابة آخرين في انفجار بجنوب شرق نيجيريا

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أفاد شاهد ومسؤول بأن أربعة أشخاص على الأقل قتـلوا وأصيب 12 آخرون اليوم الثلاثاء في أعقاب انفجار في سوق شعبي بولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا.

وقال إميكا أوميجبالاسي، رئيس منظمة المجتمع المدني (إنترسوسايتي) والذي شهد الحـادث، إن الانفجار وقع في قسم من السوق يبيع الكيماويات، مما أدى إلى اندلاع حريق في بعض المحال التجارية بينما “قُتـل أربعة أشخاص وأصيب العشرات”.

وأكد رئيس منطقة أونيتشا الجنوبية المحلية إميكا أورجي عدد القـتلى للصحفيين، مضيفا أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا نتيجة تدافع الناس لمغادرة السوق.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أنامبرا إن عدد الضحايا غير معروف لكن الوضع تحت السيطرة بينما قالت وكالة إدارة الطوارئ بالولاية إنها تحقق في الأمر.

وأنامبرا ضمن الولايات الواقعة في جنوب شرق نيجيريا التي تسعى للانفصال عنها، وتعاني من أعمال عنف تلقي السلطات باللوم فيها على الجماعات الانفصالية.



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Source akhbaar24

