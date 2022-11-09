بمشاركة أكثر من 250 جواداً.. جدة تحتضن بطولة “جمال الجواد العربي” الدولية غداً

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تحتضن محافظة جدة، غداً (الخميس)، ولمدة 3 أيام فعاليات البطولة الدولية لجمال الجواد العربي في نسختها الـ 13، والتي تنظمها “مزرعة الصواري فئة B الدولية” بمشاركة أكثر من 250 جواداً، تمثل 130 إسطبلاً خليجياً وعربياً وعالمياً.

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام باشا، أن البطولة تقام بإشراف منظمة الإيكاهو الدولية، التي تعنى بإدارة مسابقات جمال الخيل العربية، وتستقطب حكاماً دوليين تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وأشار باشا إلى أن البطولة والتي رصدت لها جوائز كبيرة تشجيعاً للملاك والمربين لهذه السلالة العريقة، ستحظى بمتابعة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع؛ للتعرف على خصال وصفات الخيل العربية كقدرتها على التحمل وطباعها وجمالها الجذاب.





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Source akhbaar24

