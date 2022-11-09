أثناء قيادة السيارة.. 6 نصائح لتجنب آلام الظهر والرقبة

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ينصح خبراء الصحة، باتباع بعض الإرشادات أثناء قيادة السيارة لتفادي آلام العظام والعمود الفقري وآلام الرقبة، خاصة في حالة القيادة لمسافات ولساعات طويلة.

ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة السجلات الدولية للصحة المهنية والبيئية أنّ الأشخاص الذين يتعرضون مراراً وتكراراً لاهتزازات الجسم بكامله، يتضاعف لديهم خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر وعرق النسا مقارنة بالأشخاص الآخرين وفق موقع إفريداي هيلث.

وينصح خبراء الصحة بما يلي أثناء القيادة لتفادي آلام العظام:

1- خذ قسطاً من الراحة

اركن سيارتك جانبا كلما استطعت إلى ذلك سبيلا، واحرص على القيام ببعض تمارين التمدد أو المشي الخفيف لدقائق. ويفضل أن تقوم بذلك كل نصف ساعة تقريبا.

2- اضبط زاوية مقعدك

يجب أن تضبط زاوية ظهر مقعدك جيدا قبل القيادة، بحيث تتراوح الزاوية بين 100 و110 درجات تقريبًا ما يوفر لك جلوسا مريحا خلف المقود.

3- استخدم دعامة لأسفل الظهر

يمكنك بكل بساطة أن تلفّ المنشفة وأن تضعها وراء ظهرك أو أن تستخدم إحدى الوسادات المصممة لدعم الظهر. ضعها بالشكل الصحيح في الجزء السفلي من الظهر، وعلى مستوى حزام الأمان.

4- حرك مقعدك إلى الأمام

عليك أن تحرك مقعد القيادة إلى الأمام، وحاول الاقتراب من عجلة القيادة قدر الإمكان للوصول إلى الدواسات بسهولة من دون إجهاد عضلات الجسم. ولا تجعل ركبتيك أعلى من وركيك في أثناء القيادة.

5- استخدم خاصية تدفئة المقاعد

إنها طريقة فعالة لتخفيف آلام الظهر صيفا وشتاء. فالحرارة المرتفعة تخفف الألم، وترخي المفاصل والعضلات المشدودة. إذا كانت سيارتك تفتقر إلى خاصية تدفئة المقاعد، يمكنك ابتياع أغطية مقاعد ساخنة من المتاجر المخصصة لبيع أدوات وأكسسوارات السيارات.

6- استخدم التبريد والتسخين لتسكين الألم

إذا كنت لا تزال تعاني آلام الظهر في أثناء القيادة، قم بوضع كيس ثلج على موضع الألم عند جلوسك وراء عجلة القيادة. تساعد أكياس الثلج في تخفيف آلام الظهر من طريق تخدير المنطقة وتقليل الالتهاب. ويمكنك تبديل الحرارة والبرودة كل 20 دقيقة، حيث تتوافر عبوات وحزم حرارية يمكنك حملها أنى ارتحلت، والتخلص منها بعد الاستخدام.

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Source almnatiq

