“القنصلية السعودية” في هيوستن الأمريكية تحذر المواطنين من عاصفة “نيكول”

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حذّرت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن بولاية فلوريدا الأمريكية، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك من العاصفة الاستوائية “نيكول”، منوهةً بتوخي الحيطة والحذر.
وأفادت القنصلية، بأنه إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات في الولاية بشأن العاصفة، فإنها تود التنبيه على جميع المواطنين المتواجدين في الولاية بمتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات.
وشددت على ضرورة التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ عند الضرورة.
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Source akhbaar24
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