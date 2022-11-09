بسبب خلل.. «تسلا» تسحب 40 ألف سيارة من الأسواق

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بدأت شركة السيارات الكهربائية “تسلا” في سحب أكثر من 40 ألف سيارة من الأسواق في الولايات المتحدة معرضة للخطر بسبب خلل في نظام القيادة.

وحسب “فرانس برس”، يأتي ذلك بعد أن أبلغت وكالة سلامة الطرق الأمريكية في وثيقة مؤرخة في الأول من نوفمبر، أعلن عنها اليوم الثلاثاء، عن خلل محتمل في هذا النظام، خاصة عند مرور السيارات فوق مطبات أو حفر.

وذكرت الوكالة أن “غياب نظام التوجيه أو محدوديته لا يؤثر على التحكم في القيادة لكنه قد يتطلب جهدًا أكبر من السائق، وخاصة عند السرعات المنخفضة”، إذ أنه لإصلاح هذه المشكلة، فمن الضروري تحديث برمجيات السيارات المتأثرة وهي من طراز “S” وطراز “X” المصنعة بين عامي 2017 و2021، حيث يتم ذلك عن بعد ومجانا.

وقالت “تسلا ” إنه تم تحديث 97% من المركبات المتأثرة بالفعل حتى الأول من نوفمبر، فيما حددت الشركة بهذا التاريخ 314 سيارة معنية، مؤكدة أنها لم تتبلغ بأي حادث أو إصابة أو وفاة ناجمة عن هذا الخلل.

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Source almnatiq

