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السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير

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الرياض - محمد الوسيري - نفى الشاعر محمد السكران إصابته بمرض خطير، كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئنًا محبيه عن صحته وموجهًا شكره لدعواتهم الصادقة.

من جانبه نفى الفنان فايز المالكي إصابة الشاعر محمد السكران بورم، مؤكدًا أنه أجرى عملية بسيطة لعلاج الانسداد في قنوات الجيوب الأنفية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

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حقيقة مرضه

كان السكران قد ألقى قصيدة شعرية كشف فيها عن مرضه ما أدى لتفاعل الكثير من متابعيه ومحبيه لينتشر خبر إصابته في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بالشفاء ودوام الصحة، فيما تساءل البعض عن المرض الذي يعاني منه السكران.

ورد السكران في تغريدة له على “تويتر” بأن المرض كان عارضًا بسيطًا، معلنًا شفاءه بفضل دعواتهم ومحبتهم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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