شكرا لقرائتكم خبر رؤية مستدامة في استراتيجية جمعية المحافظة على التراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة سعت خلالها الجمعية إلى مواكبة التطورات الحالية في منظومة التراث محليا وعالميا؛ ولتعزيز عملها وتعظيم أثر الفعاليات القائمة عليها والوصول إلى أهدافها، أطلقت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث «نحن تراثنا»، خطتها الاستراتيجية (2023 - 2025)، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين والخبراء، والمهتمين بقطاع التراث، إذ تضمنت الاستراتيجية رؤية جديدة تتمثل في تراث مصون، مستدام ومنقول عبر الأجيال.

كما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية بدر العساكر في كلمة ألقتها نيابة عنه نائبة رئيس مجلس الإدارة الأميرة سارة بنت بندر، الدعم الكبير الذي تلقته الجمعية خاصة وقطاع التراث عامة، في ظل القيادة الذي يعد المحرك الأساسي للنقلة النوعية التي شهدها القطاع التراثي والثقافي بالمملكة أخيرا.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى لتكريس جهودها في إثراء ودعم القطاع التراثي، وأن تقوم بدورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتسعد بشراكاتها وعملها الدائم مع الجهات الوطنية المعنية بمجال التراث، خلال تسخير خبراتها المتراكمة، بالعمل على مختلف الاتفاقيات والبرامج التابعة للمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي، مثل منظمة اليونسكو، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (الإيكوموس) والمجلس الدولي للمتاحف (الإيكوم)، وغيرها من المنظمات.

واطلع الحضور على محتويات الخطة الاستراتيجية للجمعية، التي تضمنت استراتيجيات البرامج التي تتمثل في استخدام التوثيق بأحدث التقنيات، والتركيز على إدارة التراث الثقافي والطبيعي.