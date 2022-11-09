ضبط 158 م3 حطب محلي في بريدة

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وتأتي الحملة التي نفذها مكتب الوزارة بمدينة بريدة ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وحث فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم جميع المحال التجارية والمطاعم بالمنطقة، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، والتبليغ على المخالفين من خلال رقم 939، وذلك حفاظا على الغطاء النباتي، وتفاديا للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
أهداف الحملة
- تنمية الغطاء النباتي الطبيعي
- الحد من آثار التصحر
- استعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية
- إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة
- تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن
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