الأربعاء.. أبها يُغادر للقاهرة

︎

.



يُغادر اليوم الأربعاء فريق أبها عند 06:00 صباح اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

ويخوض فريق أبها معسكرًا إعداديًا بمصر يستمر 22 يومًا، خلال فترة التوقف الجارية.

ومن المقرر أن يقود الهولندي رويل كومانس فريق أبها بمعسكره في القاهرة عقب التعاقد معه.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

