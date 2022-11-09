الدفاع المدني: لا تستخدم مفاتيح الكهرباء وأخرج من المكان عند حدوث تسريب غاز

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المناطق_متابعات
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات، أو أي مصدر للشرر، إضافة إخراج جميع الأشخاص من المكان، وذلك عند حدوث تسريب غاز.
وأكدت المديرية وجوب غلق صمام الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية موقع التسرب، والاتصال بمراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة – عند الحاجة.
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Source almnatiq
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