منتخب أنجولا يستدعي محترف الاتحاد

︎ . أفادت تقارير صحفية بأن نادي الاتحاد قد تلقى طلبًا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم باستدعاء مواطنه المحترف بصفوف الأول هيلدر كوستا. وينظم منتخب أنجولا خلال الفترة المقبلة معسكرًا قصيرًا في بلاده خلال “أيام فيفا”، التي تسبق مباريات كأس العالم قطر 2022. ومن المنتظر أن يغادر من صفوف الاتحاد كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمصريين أحمد حجازي وطارق حامد الفريق للانضمام إلى منتخبات بلادهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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