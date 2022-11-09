برشلونة يحافظ على صدارة الدوري بـ 10 لاعبين أمام أوساسونا

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حقق برشلونة فوزًا صعبًا أمام مضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب “آل سادار”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

سجل أهداف المباراة ديفيد جارسيا لأوساسونا في الدقيقة 6 من عمر المباراة، فيما سجل هدف التعادل لبرشلونة لاعبه الشاب بيدري فى الدقيقة 48، وبعدها نجح بيدرى فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 ليخطف البارسا نقطة المباراة الثلاثة.

وشهدت اللقاء تعرض مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي للطرد في الدقيقة 31 إثر ضربه لاعب الخصم ليكمل البرسا اللقاء بـ 10 لاعبين فقط، كما تعرض جيرارد بيكيه للطرد بين الشوطين وهو على مقاعد البدلاء ليختم مسيراته بتلك البطاقة بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم فى وقت لاحق.

تلك النتيجة جعلت برشلونة يعزز موقعه فى صدارة الليجا، برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد حتى الآن، فيما يأتي يقبع أوساسونا في المركز السادس برصيد 23 نقطة.





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Source akhbaar24

