“حساب المواطن” يوضح طريقة إعادة الصرف بعد تنشيط الحساب البنكي

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أجاب برنامج حساب المواطن، عن استفسار بشأن إمكانية إعادة صرف دفعات الدعم ومنها دفعات سابقة، في حالة إعادة تنشيط الحساب البنكي بعد تجميده.

وأوضح البرنامج، أنه في حال تم تنشيط الحساب البنكي يلزم الدخول عبر البوابة (الدفعات المالية )، والضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”.

ولفت إلى أنه في حال وجود دفعات معلقة؛ سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.



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Source akhbaar24

