︎
.
أجاب برنامج حساب المواطن، عن استفسار بشأن إمكانية إعادة صرف دفعات الدعم ومنها دفعات سابقة، في حالة إعادة تنشيط الحساب البنكي بعد تجميده.
وأوضح البرنامج، أنه في حال تم تنشيط الحساب البنكي يلزم الدخول عبر البوابة (الدفعات المالية )، والضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”.
ولفت إلى أنه في حال وجود دفعات معلقة؛ سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يوضح طريقة إعادة الصرف بعد تنشيط الحساب البنكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.