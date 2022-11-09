أول تعليق من فيرمينو على استبعاده من قائمة بالبرازيل بالمونديال

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علق روبيرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي على قرار الجهاز الفنى للمنتخب البرازيلى بقيادة تيتى باستبعاده من قائمة الفريق المشاركة فى مونديال قطر 2022، قائلا:” أحترام وأهني كل من تم استدعاؤهم”.

وقال مهاجم ليفربول الإنجليزى عبر حسابه على موقع “انستجرام”: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن احترامي وأهنئ كل من تم استدعاؤهم، لقد كان، وسيظل دائمًا، شرفًا لي الدفاع عن قميص بلدي، مازلت هنا واثقًا من أن الله لديه الأفضل لي”.

وتابع حديثه قائلاً: “لم تسر الأمور بالطريقة التي كنت أتخيلها أو حلمت بها طوال حياتي، بالأمس كان كل شيء ليس جيدًا، لكن يمكنني النظر للوراء وأحمد الله لأنه سمح لي بالفعل أن أعيش هذا الحلم مثل العديد من اللاعبين الآخرين”.

وشهدت قائمة البرازيل استعدادا للمونديال شهدت غياب روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، بينما تواجد داني ألفيس رغم أنه لاعب حر، ويتواجد المنتخب البرازيلي في مجموعة بجانب صربيا، سويسرا والكاميرون.





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Source akhbaar24

