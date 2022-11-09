71 مخالفة يوميا للدراجات النارية - #عاجل

وضبطت الإدارة العامة للمرور6301 دراجة آلية مخالفة، في مختلف مناطق المملكة خلال الثلاثة أشهر الماضية «أغسطس وسبتمبر وأكتوبر» لم يلتزم أصحابها باشترطات السلامة، كلبس الخوذة وسحب الأغراض التي تضر بالآخرين في الطرقات وغيرها، بواقع 70 دراجة آلية مخالفة يوميا، وذلك ضمن الحملة الميدانية ضد مخالفة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وانخفض عدد الدراجات الآلية المخالفة بفارق ضئيل، يقدر بدراجة واحدة حيث بلغت الدراجات المخالفة في اليوم الواحد فقط 71 دراجة من إجمالي 6375 دراجة، مقارنة بثلاثة أشهر «مايو ويونيو ويوليو».
يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر،الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وتهيب دائما إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
وتتراوح قيمة مخالفة الدراجات الآلية في السعودية ما بين «1000 ريال و2000 ريال» حيث تسعى إدارة المرور من خلال المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق الآخرين وحفظ سلامة السائقين.
مخالفات الدراجات النارية
مايو
2648
يونيو
2398
يوليو
1329
الإجمالي لثلاثة أشهر
6375 دراجة مخالفة
أغسطس
2743
سبتمبر
2160
أكتوبر
1398
الإجمالي لثلاثة أشهر
6301 دراجة مخالفة
إجمالي 6 أشهر
12676 دراجة بواقع 71 دراجة مخالفة في اليوم
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