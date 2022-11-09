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45 قضية و106 أحكام لمركز الرقابة البيئي

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بلغ إجمالي فسوحات المواد الكيميائية العام الماضي 560 فسحا، في وقت بلغت الكمية الكلية لاستيراد المملكة للتخلص من مركبات الهيدروفلوروكربون 15.646.219 كيلو.

وكشف تقرير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إجمالي المصروفات التي بلغت 159.312 مليون ريال بنسبة صرف 82.43%، ونسبة الزيادة في الإيرادات 49.65%، واعتماد 69 كراسة للشروط والمواصفات، و81 مطالبة مالية، وترسية 30 منافسة، وبلغ عدد القضايا المرفوعة من وضد المركز 45 قضية، وإعداد 173 مذكرة ومتابعتها خلال الجلسات التي بلغت 370 جلسة، ودراسة 106 أحكام قضائية، من خلال تقديم الطعون والاستئناف.

وتمثلت كمية استيراد المواد غير الخطرة في 4 مواد، حيث تصدر استيراد رماد كربوني بـ142.139 طنا، وحلت قصاصات إسفنج ثانيا بـ17.847 طنا، وخبث الحديد المخبب ثالثا بـ8892 طنا، وخبث حبيبات النحاس رابعا بـ1420 طنا، وتمثلت كمية تصدير المواد الخطرة في: قوالب الرصاص بـ162.020 طنا، وكتاليست بـ400 طن، وكمية تصدير المواد غير الخطرة في خردة بلاستيك بـ36.314 طنا، في وقت قام المركز بتأهيل 44 معاينا جمركيا للكشف على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والحد من الاتجار غير المشروع.

فسوحات المواد الكيميائية

560 فسحا بيئيا

15.646.219 كيلو استيراد المملكة

82 % مصروفات بيئية

49.65 % زيادة الإيرادات

تأهيل 44 معاينا جمركيا

المواد المستوردة

رماد كربوني: 142.139 طنا

اسفنج رماد: 17.847 طنا

خبث الحديد: 8892 طنا

حبيبات النحاس: 1420 طنا


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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