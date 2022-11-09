شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يواصل مرانه لمواجهة بنما وديًا وتدريبات خاصة للرباعي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خاض رباعي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريبات خاصة قبل مواجهة منتخب بنما وديًا، في ختام معسكره الحالي في أبو ظبي، استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وواصل الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

منتخب السعودية يواجه بنما الخميس وديًا

ويستعد المنتخب السعودي، لخوض وديته الخامسة والأخيرة في المرحلة الثالثة أمام منتخب بنما بعد غدٍ الخميس على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

وأجرى لاعبو الفريق حصتهم التدريبية على ملعب قصر الإمارات تحت إشراف المدير الفني، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.



الشهري والغنام والدوسري يواصلان تمارين اللياقة



كما شهد المران، مواصلة كل من صالح الشهري، وسلطان الغنام، وناصر الدوسري، تمارينهم اللياقية على أرضية الملعب، فيما اكتفى اللاعب سلمان الفرج بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب السعودي، غدٍ الأربعاء استعداداته بتدريب تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب قصر الإمارات.