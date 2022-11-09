شكرا لقرائتكم معرض السعودية الخضراء فرصة لاستكشاف المبادرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يُبرز المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية “كوب 27” المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في مصر، التزام المملكة وإسهاماتها الفعّالة في مجال العمل المناخي ونهجها للحد من الانبعاثات الكربونية، ودعمها لمصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف.

وتظهر الجهات المشاركة في المعرض تحت شعار “من الطموح إلى العمل”، جهود المملكة الرائدة في تنمية الاقتصاد الدائري للكربون، والتشجير وحماية البيئة الطبيعية في المملكة.

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أفكار وحلول

ورصدت “واس” خلال جولتها داخل المعرض إعجاب الزوار بما تقدمه الجهات المشاركة من أفكار وحلول لمكافحة التغير المناخي.

ويعد المعرض فرصة لاستكشاف تنوع وأهمية المبادرات المنفذة حالياً في مختلف أرجاء المملكة بدءاً من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في نيوم وصولًا إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأحياء البرية المهددة بالانقراض في المملكة التي تسعى لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

توجه المملكة

وتجسد مبادرة السعودية الخضراء توجه المملكة في حماية الأرض والطبيعة مع تبنيها أهدافاً طموحة في العقود القادمة بما يدعم تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن إنتاج النفط وحماية البيئة.