اعتماد مدونة التفتيش القضائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس القضاء الإداري خلال جلسته أمس، برئاسة رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، بمقر الديوان في الرياض، وبحضور أعضاء المجلس، مدونة التفتيش القضائي، وأعاد تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا.

وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، إن المجلس اعتمد مدونة التفتيش القضائي لعامي 1441 - 1442هـ، إضافة إلى إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا، وتشكيل دوائر عدد من المحاكم.

كما أقر اختيار عمر السعدان رئيسا للإدارة العامة للتفتيش القضائي، وناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ بشأنها عددا من القرارات.