اعتماد مدونة التفتيش القضائي

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وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، إن المجلس اعتمد مدونة التفتيش القضائي لعامي 1441 - 1442هـ، إضافة إلى إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا، وتشكيل دوائر عدد من المحاكم.كما أقر اختيار عمر السعدان رئيسا للإدارة العامة للتفتيش القضائي، وناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ بشأنها عددا من القرارات.
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