برنامج تدريبي لتقييم وتصنيف الحدائق الجيولوجية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متضمنا تقييم وتصنيف الحدائق الجيولوجية العالمية، اختتمت وزارة الثقافة برنامجا تدريبيا عن «برنامج الحدائق الجيولوجية العالمية» أحد برامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التابع لقطاع العلوم الطبيعية، وذلك ضمن الأنشطة التدريبية لبرنامج «الخبراء» بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في القاهرة.

وأقيم البرنامج التدريبي حضوريا في مدينة الرياض، بقيادة الدكتورة إلسا ستوت، أخصائية برنامج علوم الايكولوجيا والأرض باليونسكو، بحضور 13 مشاركا بما فيهم 12 مشاركا من المملكة ومشارك من سلطنة عمان.

واستضاف البرنامج عددا من الخبراء والمختصين، وهم: الدكتور باتريك مكيفير، الدكتور جون كالدر، الدكتور محمد سامح، الدكتور محمد طلعت، نيكولاس هيرد، دريس أشبال، سارة كامبل، جينا مكوين، كارلوس ميرزالد، جوسي ميلو، وماريا ماتيو.

كما تضمن البرنامج التدريبي عددا من الأدوات والمهارات المتعلقة في الحفاظ على الإرث الجيولوجي وحصره وتوثيقة، والسياحة الجيولوجية والاقتصاد الإبداعي.

ويعد هذا البرنامج أحد البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن برنامج «الخبراء» الذي يعمل على تأهيل 30 خبيرا سعوديا في مختلف اتفاقيات وبرامج التسجيل في منظمة (اليونسكو) خلال 2021 - 2022؛ لتعزيز نسبة الخبراء السعوديين في مجال الإرث الثقافي والطبيعي دوليا، وزيادة عدد الخبراء المختصين في إعداد ملفات الترشيح في المنظمات الدولية وإدارتها.