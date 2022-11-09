شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا تعد بـ200 مليون جنيه إسترليني لمحاربة التغييرات المناخية في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس، أن بلاده ستقدم 200 مليون جنيه إسترليني، لمساعدة الدول الأفريقية الفقيرة في تنفيذ مشاريع محاربة التغييرات المناخية، عبر آلية بنك التنمية الأفريقي.

وقال كليفرلي في كلمته ضمن أعمال قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر: يؤثر تغير المناخ تأثيرا مدمرا على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تواجه الجفاف وأنماط الطقس المتطرفة، والتي تلقت تاريخيا نسبة ضئيلة من التمويل المتعلق بالمناخ.

وأوضح أن الآلية الجديدة CAW التي اعتمدها بنك التنمية الأفريقي ستساعد في تسليم الأموال الحيوية لأولئك الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، بسرعة أكبر بكثير من النظام المتبع سابقا.

ولفت إلى أن صعوبة الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ لأفقر بلدان العالم كان محور تركيز رئيسا في مؤتمر COP26 في غلاسكو. مضيفا: يساعد هذا التمويل البالغ 200 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة على إحراز تقدم ملموس لمعالجة هذه المشكلة.