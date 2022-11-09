مصر تدعو العالم للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن الاستثمار في مستقبل الطاقة، وبصفة خاصة في الهيدروجين الأخضر، يمثل إحدى أهم القضايا في إطار مواجهة تغير المناخ. وشكر خلال جلسة المائدة المستديرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ، المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئاسة المشتركة لهذه المائدة.

وقال الرئيس المصري إن مصطلح الهيدروجين الأخضر ربما بات الأكثر شيوعا واستخداما، خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأكد أن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، فرضت تحديا حقيقيا، في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها الدول دون الإخلال بالواجبات تجــاه مواجهة أزمة المناخ العالميــة أو التراجع عن الأهداف المتوافق عليها والسياسات الوطنية التي نسهم من خلالها في هذا الجهد.

ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يأتي كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خلال السنوات المقبلة بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ، ومع أهداف اتفاق باريس.

وأوضح أن الكثير من الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة، للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيس للطاقة إما من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو كليهما.

وأشار إلى أن مصر من أولى هذه الدول التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال استنادا إلى إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدروجين الأخضر بخطى متسارعة، وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية في هذا المجال الجديد وغياب البنية التحتية اللازمة للنقل والتخزين، وخلق سلاسل الإمداد اللازمة للتجارة الآمنة، وكذلك لضعف تدفقات التمويل والاستثمارات الموجهة إليها على نحو مستدام.